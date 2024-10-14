مصر تعرض اللوحات الخشبية لـ «حسي - رع»

يستضيف المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة معرض اللوحات الخشبية لمصطبة حسي - رع، الذي يضم لوحات تعد من أهم اللوحات الفنية الخشبية في مصر القديمة.

ويضم المعرض الذي افتتح أول من أمس، لوحات خضعت لأعمال دراسة وترميم، بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار المصرية، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة.

وبحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، تعد لوحات حسي - رع نسخة فريدة من نوعها، وتمثّل قيمة أثرية ليس فقط لعلماء الآثار وإنما لأطباء الأسنان، إذ حمل صاحبها حسي رع (الأسرة الثالثة) ألقاباً عديدة، من بينها أنه كبير أطباء الأسنان، كما تعكس مدى أهمية تلك الشخصية البارزة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، إن «إعادة عرض هذه اللوحات تعد بمثابة رسالة للعالم أجمع، بأن المتحف المصري في التحرير مستمر في رسالته، وسيظل أيقونة المتاحف وقبلة الزائرين والدارسين من مختلف دول العالم».

وأكد أن «المتحف المصري في ميدان التحرير من أقدم متاحف العالم، وأول متحف يُبنى ليكون متحفاً للآثار، وتطوير سيناريو العرض فيه الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار حالياً، سيعمل على إعادة اكتشاف الكنوز المعروضة في المتحف، من خلال سيناريوهات عرض جديدة تبرز جمالها».