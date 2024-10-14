«دب تائه في أرض قاحلة» ينشر التوعية بترشيد المياه

على مرتفعات العاصمة الكولومبية بوغوتا التي تواجه أزمة مياه خطرة، يتجول دب أسود تائه في أراضٍ قاحلة كانت تنعم بمياه وافرة ذات يوم.. مشهد مأخوذ من فيديو نشرته السلطات الكولومبية بهدف التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الموارد المائية.

وهذا الفيديو الذي نشرته شركة إدارة المياه في بوغوتا (أكويدوكتو) عبر منصة «إكس»، الجمعة الماضي، يُظهر دباً أسود يقف ليعاين بصورة أوضح المنظر الطبيعي الذي بات قاحلاً في محيطه.

وأرفقت هيئة إدارة المياه الفيديو بتعليق جاء فيه أن هذا الدب «يحتاج إلى الماء أيضاً، ويحتاج منا إلى أن نواصل الاستهلاك بشكل مسؤول معاً»، مذكّرة بأن بوغوتا تخضع لتقنين المياه منذ أبريل الماضي، بسبب المستوى المنخفض جداً للخزانات التي تزود سكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة بالماء.