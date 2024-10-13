زائر غير متوقع في طرد أحذية

صدمت طالبة شابة عندما فتحت طرد ملابس من شركة الأزياء السريعة "شي إن" لتكتشف عقربًا حيًا داخل الطرد ما تسبب لها بخوف شديد.

وقالت طالبة الهندسة الكهربائية والإلكترونية صوفيا موسينجر لمحطة "بي بي سي" أنها "اعتقدت أنه لعبة " ولكنه " تحرك"، مضيفة أن الأمر كان "مخيفًا للغاية". وتابعت "فتحت سحاب العبوة الخارجية ورأيت شيئًا يتحرك وقلت، ما هذا؟"

وبعد أن أدركت أنه عقرب، أعادت موسينجر، 18 عامًا، إغلاق سحاب الحقيبة التي تحتوي على زوج من الأحذية، وأخرجتها من غرفتها واتصلت بزميلاتها في السكن.

وفكرت الفتاة وزميلاتها بقتله في البداية، ولكنهن اتفقن في النهاية على نقله إلى وعاء بلاستيكي باستخدام ملقط المطبخ.

واتصلت المجموعة لاحقا بالمركز الوطني لرعاية الزواحف (NCRW) والذي أرسل شخصا بعد ساعات لنقله.

وعلق كريس نيومان من المركز الوطني لرعاية الزواحف على الأمر قائلا إن التقارير عن مثل هذه الحوادث باتت متكررة بشكل مدهش.

وكشف أن "العقرب هو من صنف Olivierus martensii، وليس له اسم شائع بخلاف العقرب الصيني". وقال إن لدغته ستكون "ذات أهمية طبية... وقد لا تهدد الحياة ولكن الشخص البالغ العادي سيعاني من يوم سيء حقًا".

من جهتها قالت شركة "شي إن" التي يقع مقرها في الصين إنها أجرت تحقيقًا داخليًا وأكدت أن "جميع عمليات التشغيل القياسية قد تم الالتزام بها".