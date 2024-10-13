البرازيل: احتراق منطقة تتجاوز «مساحة دولة» خلال 9 أشهر       

أفاد تقرير نشر أمس، بأن منطقة تتجاوز حجم دولة بيلاروس، احترقت في البرازيل بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وقال تقرير مبادرة شبكة «ماب بيوماس»، إن 22.38 مليون هكتار احترقت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 150% على المساحة التي احترقت في الفترة نفسها من عام 2023.

وتشكل المنطقة 2.6% من مساحة أراضي البرازيل، وهي أكبر من مساحة بيلاروس البالغة 20.29 مليون هكتار، وتقريباً نحو مساحة رومانيا (23 مليون هكتار).

ولإعداد التقرير، حللت الشبكة صور أقمار اصطناعية، وكان أكثر من نصف المنطقة المحترقة في الأمازون. وفي سبتمبر الماضي وحده، احترقت 5.5 ملايين هكتار.

وقالت آن الينكار من شبكة «ماب بيوماس»، إن «الموسم الجاف في الأمازون كان شديداً، وأدى إلى تفاقم أزمة الحرائق».