استرالي من جيران المطار قدم 20000 شكوى من إزعاج الطائرات

قالت منظمة Airservices Australia المتخصصة بخدمات الطيران المجتمعية والحكومية لجميع الولايات والأقاليم في أستراليا، أن شخصا واحدا ربما سجل ما يزيد عن عشرين ألف شكوى بخصوص ضوضاء الطيران خلال عام واحد.

وتشمل اختصاصات المنظمة خط خدمة مخصصًا لتسجيل الشكاوى المتعلقة بالضوضاء المفرطة التي تسببها الطائرات.

ووفقا لذلك فقد تم في العام 2023، تسجيل 20716 شكوى من رجل واحد من بيرث يشكو من الضوضاء حول مطار المدينة، وذلك من بين ما مجموعه 51589 شكوى تتعلق بالضوضاء المفرطة تلقاها قسم شكاوى الضوضاء والمعلومات في شركة الخطوط الجوية الأسترالية حول مسارات الرحلات والمطارات.

وقال موقع "بزنس انسايدر" أن وقت الاتصال بالشكاوى في Airservices Australia هو من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً في أيام الأسبوع فقط. وهذا يعادل 76 مكالمة في اليوم أو حوالي مكالمة غاضبة كل 6 دقائق عندما تكون خدمات الهاتف قابلة للتشغيل.

ولحسن الحظ بالنسبة للعاملين قال الموقع، فإن نظام تلقي الشكاوي يستقبل الرقم كرسالة مسجلة ولا يتم تشغيله بواسطة الأشخاص.