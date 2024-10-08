جابر نغموش ويسرا على منصة التكريم في «الشارقة السينمائي»

انطلقت أول من أمس، فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

وشهد حفل الافتتاح - الذي حضره الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة - إطلاق مبادرة ضيف شرف المهرجان، إذ اختيرت فلسطين أول ضيف للمهرجان، احتفاءً بتنوعها وعراقتها ومساهماتها في إثراء السينما العربية، إذ سيتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 12 الجاري، عرض تشكيلة أفلام فلسطينية.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة (فن) والمهرجان، أن المهرجان يواصل مسيرته الهادفة إلى بناء جيل مبدع متمسك بهويته وثقافته وتراثه وقيمه المجتمعية، ما يعكس رؤية إمارة الشارقة وأهداف مشروعها الثقافي الكبير. وقالت: «يحتفي المهرجان بروائع السينما في أحضان الشارقة التي التزمت بدعم الطفل وعملت على رفع شأنه وإعداده للمستقبل». وعبرت عن اعتزازها باختيار فلسطين ضيف شرف المهرجان.

وتابع ضيوف المهرجان خلال الحفل مشاهد الدراما الوثائقية «خبرهن عاللي صاير». وتضمن افتتاح المهرجان تتويج فنانين بجائزة الإنجاز مدى الحياة، والتي استحقها هذا العام الفنان الإماراتي جابر نغموش، والفنانة الكويتية هدى حسين، والفنانة المصرية يسرا، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في إثراء الفن بشكل عام، عبر ما قدموه من أعمال درامية ومسرحية وسينمائية تركت بصمة في الذاكرة العربية.