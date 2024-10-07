«كانفاس».. واجهة جديدة لـ «شات جي.بي.تي»

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أوبن أيه.آي»، طريقة جديدة للتفاعل مع منصة محادثة الذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي»، بواجهة مستخدم تُسمى «كانفاس».

وتفتح هذه الواجهة نافذة منفصلة، إلى جانب نافذة المحادثة العادية، مع مساحة عمل لكتابة النصوص أو أكواد البرمجة. ويمكن للمستخدم توليد النصوص أو الأكواد على واجهة كانفاس، ثم تحديد الأجزاء التي عدلها نموذج اللغة الكبير.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى إطلاق الواجهة كانفاس بشكل تجريبي على «شات جي.بي.تي بلس» وتطبيق مؤتمرات الفيديو عبر «الإنترنت تيمز»، وستطلق خلال الأسبوع الجاري لمستخدمي خدمتي «إنتربرايز» و«إديو». وتتجه شركات للذكاء الاصطناعي نحو توفير مساحات العمل القابلة للتعديل كطريقة عملية تتيح للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتوفر الواجهة الجديدة لـ«شات جي.بي.تي» ميزات مماثلة لتلك الموجودة في برنامج أرتيكفاكتس الذي تقدمه شركة أنثروبيك منذ يونيو الماضي. وتسعى «أوبن أيه.آي» بقوة لمواجهة المزايا التي تقدمها الشركات المنافسة، وطرحت العديد من الخصائص الإضافية للإصدار مدفوع الثمن من «شات جي.بي.تي» بهدف زيادة قاعدة مستخدمي هذا الإصدار.