«انتفاضة».. من «نتفليكس» إلى أكبر مهرجان سينمائي آسيوي

بات الفيلم الدرامي الحربي «أبرايزينغ» من «نتفليكس»، الذي بدأ به مهرجان بوسان السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية، أمس، أول شريط من إنتاج منصات البث التدفقي، يُعرض في افتتاح أكبر مهرجان سينمائي آسيوي.

وينافس «أبرايزينغ» (انتفاضة) الذي أنتجه الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، وأخرجه كيم سانغ مان، وتولى بطولته النجم غانغ دونغ وون، على جوائز المهرجان الذي يستمر إلى 11 الجاري في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، وهو واحد من 224 فيلماً في مسابقته الرسمية.

وحظي الفيلم باهتمام قبل عرضه العالمي الأول، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى كونه من إنتاج بارك تشان ووك الذي اشتهر بأفلام التشويق العنيفة، ومن أبرزها «أولد بوي» عام 2003، وكان له دور بارز في دفع السينما الكورية الجنوبية إلى واجهة المشهد العالمي للفن السابع.