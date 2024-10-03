«فورتنايت» تتيح لأولياء الأمور التحكم بوقت لعب أطفالهم

وفّرت شركة «إبيك غيمز» ناشرة لعبة «فورتنايت» خيارات جديدة للرقابة الأبوية، تتيح تحكماً كاملاً بالوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، إضافة إلى الأوقات التي يمكنهم اللعب فيها خلال اليوم.

وتسمح الخيارات الجديدة، التي أعلنتها الشركة أول من أمس، تحديد وقت اللعب اليومي للأطفال الذين يتلقون قبل 30 دقيقة من نهاية هذا الوقت إشعاراً باقتراب نفاده، إضافة إلى تقرير أسبوعي يُرسل إلى أولياء الأمور عن الوقت الذي أمضاه أبناؤهم في اللعب.

وفي المجمل، تقدم «إبيك غيمز» نحو 12 وظيفة رقابة أبوية على «فورتنايت».

كذلك توفر إمكان طلب الطفل وقتاً إضافياً، يستطيع الوالدان أن يوافقا عليه أو أن يرفضاه.

وبات في إمكان الوالدين أيضاً اختيار الفترات الزمنية التي يريدون السماح لأطفالهم باللعب خلالها. وتنطبق القواعد الجديدة «فورتنايت» و«ليغو فورتنايت» و«أنريل إديتور».