​ماذا عليك فعله عندما يتم تجاهل طلبك للحصول على وظيفة؟

سلطت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية الضوء على عملية التقدم لشركة ما من أجل الحصول على وظيفة، وطرحت سؤالاً عما يجب أن يفعله المتقدم لوظيفة إذا رفض طلبه.

ووفقاً للصحيفة، كشفت دراسة استقصائية حديثة أن أكثر من نصف أصحاب العمل (56 في المائة) يميلون إلى تجاهل الطلبات غير الناجحة، مع قول 33 في المائة آخرين إنهم من المرجح أن يفعلوا ذلك.

وذكرت أنه في حين أن هذا قد لا يبدو مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم المتقدمين، إلا أنه بالنسبة لأولئك المتقدمين الذين لا يتلقون أي رد، يمكن أن يؤثر بشكل خطير على ثقتهم ودوافعهم عندما يتعلق الأمر بالبحث عن وظيفة، لدرجة أن ما يقرب من تسعة من كل عشرة (86 في المائة) من الذين تم تجاهلهم قالوا إنهم شعروا بخيبة أمل أو اكتئاب بعد أن تركهم صاحب العمل المحتمل معلقين.

ونصحت الصحيفة بأنك إذا وجدت نفسك من دون إجابات بعدما بدا وكأنك خضت مقابلة رائعة، فلا يجب أن يكون الأمر كله كئيباً.

ونقلت الصحيفة عن الخبير جاي ثورنتون نصائحه حول كيفية التعافي من ارتفاع تجاهل طلباتك طوال عملية التوظيف.

المراجعة والتأمل

إذا فوجئت بعدم تلقي رد من صاحب العمل، سواء بعد إرسال سيرتك الذاتية أو بعد المقابلة، فعليك عدّ ذلك فرصة للتفكير في الموقف ومراجعة نفسك بشكل بنّاء، وسيساعدك هذا على الاستعداد بشكل أفضل للدور التالي الذي تسعى إليه.

إذا أمكن اطلب الملاحظات

يُعد بعث رسالة متابعة مهذّبة بشأن الوظيفة طريقة احترافية لتذكير صاحب العمل باهتمامك بالوظيفة والشركة، ويسمح لك بتلقي انتقادات بنّاءة يمكنك أخذها في الاعتبار في الوظيفة التالية التي تتقدم لها.

وعندما تطلب الملاحظات اجعلها موجزة؛ لأن هذا يُظهر أنك لا تزال مهتماً، ولكن تحترم وقتهم أيضاً.

قارنها بالمقابلات السابقة

فكّر في المقابلات السابقة لتحديد الأنماط التي قد تمنعك من النجاح في الفوز بوظيفة.

فكّر في نفسك: ما الأمر الذي نجح في المقابلات السابقة ولم تفعله هذه المرة؟ وهل هناك أسئلة شائعة متكررة تكافح باستمرار للإجابة عنها؟ من خلال مقارنتها بالمقابلات السابقة، يمكنك تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج فيها إلى مزيد من التحضير.

استمر في تقديم الطلبات

إذا تقدمت بطلب للحصول على وظيفة أحلامك، ولكنك لم تتلق رداً منهم بعدُ، فحاول ألا تحصر نفسك في وظيفة واحدة، حتى لو شعرت أنها مناسبة لك من المهم ألا تضع كل آمالك على وظيفة واحدة.

وأثناء انتظار الرد، استمر في التقدم بطلبات لوظائف أخرى لمواصلة البحث عن وظيفة، وسيساعدك هذا أيضاً في تقليل الألم الناتج عن تجاهل صاحب عمل واحد لك.

لا تأخذ الأمر على محمل شخصي

إذا تجاهلك صاحب عمل ففي أغلب الحالات سيرجع ذلك لمشكلة داخلية وليست مشكلة تخصك أنت على وجه التحديد.

فغالباً ما يكون البحث عن وظيفة ماراثوناً وليس سباقاً قصيراً، وكل رفض أو عدم استجابة هو خطوة أقرب إلى الموافقة.

وستساعدك المرونة في الحفاظ على موقف إيجابي طوال بحثك عن وظيفة.