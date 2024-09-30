وفاة المغني الأمريكي كريس كريستوفرسون

توفى المغني الأمريكي كريس كريستوفرسون عن عمر يناهز 88 عاماً، وذلك حسبما أعلنت أسرته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه. ميديا" أن بياناً صدر عن أسرته جاء فيه أن المغني توفى في منزله في ماوي بهاواي، أمس الأول السبت.

وأكدت أسرته الأنباء عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتبت بياناً جاء فيه "لقد سعدنا بالوقت الذي قضيناه معه".

وولد كريستوفرسون عام 1936 لأب يعمل بالقوات الجوية، وانضم بعد ذلك إلى للجيش، ليقوم بالتحليق بالطائرات المروحية خلال خدمته.

وتوجه بعد ذلك للموسيقى، حيث ذهب إلى ناشفيل من أجل العمل ككاتب للأغاني.

وكتب كريستوفرسون أغاني مثل " صنداي مورنينغ كمنغ داون" التي أصبحت رائجة للمغني جوني كاش.

وحصل كريستوفرسون على جائزة غولدن غلوب عن دوره في فيلم " إيه ستار إذ بورن" أمام المغنية الأمريكية باربرا سترايساند عام 1976.