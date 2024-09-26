5 فوائد لتناول الخيار منها إنقاص الوزن
يعد الخيار من أهم الخضروات، حيث يحتوي على 96% من الماء، ويتميز الخيار بفوائد صحية كثير للجسم والبشرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.
فوائد استخدام الخيار في النظام الغذائي:
1- الترطيب
يتكون معظم الخيار من الماء لذلك هو افضل وسيلة لارواء العطش كما انه يساعد على ابقاء الجسم رطب لفترات طويلة.
2- يمنع الإمساك
الخيار غني بالالياف، فيساعد المحتوي العالي من الالياف على انتظام حركة الامعاء، ما يمنع الامساك وتناوله مع كل وجبة يسرع عملية الهضم.
3- إنقاص الوزن
يساعد الخيار في انقاص الوزن بسهولة، لانه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، ما يجعلك تشعر بالشبع ويقلل الام الجوع.
4- تنظيم سكر الدم
لا يحتوي الخيار على اي سكريات بالرغم من طعمة الحلو، فيساعد على الحد من حاجتك الى الحلوى، حيث يمنع الاصابة بمرض السكري ومضاعفاته.
5- تقوية الرؤية
يمكن لفيتامين أ الموجود في الخيار ان يحسن الرؤية ويمنع مشاكل العين، كما انه غني بمضادات الأكسدة التي يمكنها منع تراكم الجذور الحرة الضارة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
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