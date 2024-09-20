مؤتمر في دبي للتثقيف بمرض السكري

اختتمت في دبي، أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التثقيف بمرض السكري، الذي نظمه مركز «إمبريال كوليدج لندن للسكري»، جزء من مجموعة «M42»، واستقطب نحو 180 مشاركاً من الخبراء والأطباء والمعنيين إلى جانب عدد من الجهات العارضة.

واستهدف المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار «الخبرة البشرية والقدرات التكنولوجية.. تعزيز الوعي بالسكري»، دعم المتخصصين في التوعية بمرض السكري وممتهني الرعاية الصحية، بالمعارف والأدوات الضرورية، لتحسين رعاية المرضى وتوعيتهم بالمرض.

وجمع المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال إدارة السكري، وتضمنت فعالياته ورش عمل توعوية، وجلسات حوارية، قدمت للمشاركين الفرصة للتفاعل مع نخبة من الخبراء، واستكشاف التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وحظي المشاركون بفرصة التعرف إلى معلومات قيّمة، في مجال التثقيف بمرض السكري، حيث ركّز المؤتمر على موضوعات مهمة مثل المنهجيات التي تركز على المرضى، وأحدث المستجدات والاستراتيجيات المبتكرة لتحسين المخرجات العلاجية للمرضى، مثل إدخال منصات التطبيب عن بُعد والصحة الرقمية.

وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على التطورات المتسارعة في أنظمة توصيل الأنسولين الآلية، والإمكانات النوعية للطب المنقول في رعاية السكري، وآفاق الأنظمة الهجينة ذات الحلقة المغلقة، لتحسين مخرجات رعاية المرضى الأطفال.

وأوضح الاتحاد العالمي للسكري أن هناك أكثر من 73 مليون مريض بالسكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً، وأن من المتوقع ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 135.7 مليون بحلول عام 2045 بزيادة بنسبة 87%.