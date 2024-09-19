يشبه كأساً ذهبية.. اكتشاف نبات جديد في الصين

أطلق باحثون صينيون على نوع جديد من النباتات النادرة اسم «ثيسميا جينتسون»، ويشبه كأساً ذهبية، وتم اكتشافه في محمية جيانفنغلينغ الطبيعية الوطنية بمقاطعة هاينان جنوب الصين، وينتمي إلى جنس ثيسميا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الباحث في معهد بحوث الغابات الاستوائية التابع للأكاديمية الصينية للغابات، شيوي هان، قوله: «إن هذا الجنس لديه متطلبات بيئية صارمة، ويوجد في الغالب في المناطق الاستوائية، ويتوزع القليل منه في المناطق المعتدلة شبه الاستوائية والدافئة».

وتتمتع مقاطعة هاينان الجزرية ببيئة فريدة من نوعها توفر موطناً ممتازاً للأنواع الجديدة، وتعد «منطقة ساخنة» للتنوع البيولوجي للنباتات من جنس ثيسميا في الصين، وهناك 107 أنواع معروفة من هذا الجنس في أنحاء العالم، ورصدت تسعة منها في الصين حتى الآن.