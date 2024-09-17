أندر بطريق في العالم يتوج مجدداً بلقب «أفضل طائر»

تصدر البطريق أصفر العينين، أو «هويهو»، قائمة الطيور المفضلة في انتخابات أفضل طائر للعام التي تجرى سنوياً في نيوزيلندا.

وتسعى مسابقة «فورست آند بيرد» إلى تصنيف الطيور المحلية المفضلة لزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأنواع النادرة في نيوزيلندا.

وبطريق «هويهو»، الذي يعني اسمه الماوري (الصائح)، هو أندر بطريق في العالم، حيث لم يتبقَّ منه سوى نحو 160 زوجاً على البر الرئيسي لنيوزيلندا. وكانت مدينة دانيدين، على الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، هي التي تبنت البطريق في المسابقة، ما دفعه إلى المركز الأول.

وقال مدير الحملة، تشارلي بوكان، إن «دانيدين هي عاصمة الحياة البرية في البلاد.. هذا ليس مجرد فوز للهويهو، بل لجميع مجتمع المدينة والمنظمات التي تعمل بجد من أجل حماية هذه البطاريق».

وينضم هويهو إلى كاكابو باعتباره الطائر الوحيد الذي فاز بلقب الطائر المفضل في العالم مرتين، بعد فوزه أيضاً في عام 2019. وتم الإدلاء بما مجموعه 52 ألفاً و477 صوتاً مؤكداً من قبل عشاق الطيور من نيوزيلندا وحول العالم.

من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لـ«فورست آند بيرد»، نيكولا توكي، إن أعداداً صغيرة من البطاريق تعيش على الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية، بينما تعيش أعداد أكبر في جزيرة راكيورا ستيوارت والجزر الفرعية في القطب الجنوبي، جزر أوكلاند وكامبل، مضيفة «لم يكن من الممكن تسليط الضوء هذا في وقت أفضل من هذا».