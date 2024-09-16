بيع عملات معدنية نادرة بـ 14.8 مليون يورو

بيعت مجموعة عملات معدنية جمعها دنماركي وحُفظت في مكان آمن لمدة قرن، بـ14.8 مليون يورو في مزاد أقيم أول من أمس في كوبنهاغن، كما أعلنت الدار المسؤولة عن البيع لوسائل إعلام محلية.

وفي نهاية جلسة مزايدات استمرت ثماني ساعات في العاصمة الدنماركية، بيعت القطع الـ286 المعروضة بمبلغ إجمالي قدره 14 مليوناً و820 ألفاً و900 يورو، بحسب وكالة أنباء «ريتساو».

وقال مدير الفرع الدنماركي لدار مزادات «ستاكس بويرز»، مايكل فورنيتز، إن المجموعة بيعت بسعر أعلى بنسبة 25% من التقديرات.

وبيع خلال المزاد جزء واحد فقط من مجموعة برون الهائلة والنادرة، المؤلفة من نحو 20 ألف قطعة، والتي سُحبت من التداول لمدة قرن وتُقدّر قيمتها بـ72.5 مليون دولار.

وكان لارس إميل برون، رجل الأعمال الدنماركي المولع بجمع العملات، اشترى هذه المجموعة من عائلة بيل براهي الأرستقراطية عام 1922، وتوفي في العام التالي وأَدرج ضمن وصيته شرطاً خاصاً ببيع المجموعة.

ودفع المتحف الوطني الدنماركي مليون يورو في وقت سابق من هذا العام، مقابل سبع من العملات المعدنية في المجموعة.