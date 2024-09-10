مزحة تقتل شقيقين غرقاً في "دجلة"

أدى مزاح بين شقيقين لغرقهما معًا بعد أن دفع أحدهما الآخر في منطقة عميقة عند حافة نهر دجلة في الموصل.

وكشف شهود عيان، أن "شقيقين لا يتقنان السباحة كانا ضمن مجموعة من الأصدقاء يلعبان كرة القدم في إحدى الساحات الواقعة على حافة نهر دجلة، دفع أحدها الآخر بداعي المزاح، فسقط بنقطة عميقة في النهر".

ورمى الشقيق الثاني بنفسه بعد رؤية شقيقه في الماء ، ولم يستطع المتواجدون في المنطقة من اللحاق بهما أو إنقاذهما؛ ما أدى إلى غرقهما معًا".