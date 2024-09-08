رجل غاضب يقتل 80 حيوانًا قبل أن توقفه الشرطة

قام رجل غاضب بإطلاق النار بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل 80 حيوانًا في مزرعة في منتصف الليل. وبدأ فيسينتي جوزيف أرويو، 39 عامًا، في "إطلاق النار بشكل عشوائي من أسلحة متعددة" على مدى ثلاث ساعات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما كشفت الشرطة الأمريكية.

وقالت صحيفة "مترو" أن الشرطة استجابت لتقارير عن إطلاق نار قبل الساعة 3.30 صباحًا بقليل وكان بإمكانهم سماع طلقات نارية حول مزرعة عنب في برونيدال، كاليفورنيا، ففرضوا منطقة أمنية في دائرة نصف قطرها خمسة أميال أثناء البحث عن مطلق النار.

وقال مكتب الشريف: "كان يمكن سماع إطلاق النار من عيارات مختلفة من الأسلحة في منطقة مظلمة للغاية ومغطاة بنباتات كثيفة". وفقط عندما بدأت الشمس تشرق ومن خلال نشر طائرة بدون طيار، تمكن مسؤولو إنفاذ القانون من العثور على مركبة محطمة مع شخص بداخلها.

وحينها اقترب أعضاء فريق (التدخل السريع) SWAT في مقاطعة مونتيري في دبابة مدرعة وألقوا القبض على المشتبه به، الذي تم تحديده باسم أرويو.

ووفقًا لمكتب الشريف فإن أرويو " قتل ما يقرب من 80 حيوانًا بما في ذلك الخيول الصغيرة والماعز والأرانب وخنازير غينيا والدجاج والبط وأنواع أخرى من الطيور".

وفيما تم إنقاذ بعض الحيوانات، تم إعدام بعضها الآخر لأن إصاباتها كانت بالغة الخطورة. تم استرداد العديد من الأسلحة بما في ذلك العديد من البنادق الطويلة والمسدسات والبنادق وسلاح ناري هجومي غير قانوني.

ووصف قائد شرطة مقاطعة مونتيري أندريس روزاس لـ KSBW: "المشهد بكونه "مروع". مضيفا " نحن محظوظون جدًا لعدم فقدان أي أرواح بشرية". تم توجيه اتهامات إلى أرويو، من ساليناس، بالقسوة على الحيوانات، وإطلاق النار عمدًا بإهمال جسيم، والحيازة غير القانونية لسلاح هجومي، والتخريب والتهديدات الإجرامية حيث تم احتجازه في سجن مقاطعة مونتيري بكفالة قدرها 50 ألف دولار. ولم تكشف الشرطة عن سبب قيام المتهم بقتل كل تلك الحيوانات، في حين اكتفت الصحافة بالقول أنه كان في نوبة غضب.