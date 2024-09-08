ختام «دبي للموضة».. عرض طال انتظاره على وقع أصوات العصافير

على وقع أصوات عصافير وطيور وحيوانات من أجواء الغابات، بدأ عرض دار الأزياء العالمية «روبرتو كافالي»، الذي اختتمت به عروض النسخة الرابعة من «أسبوع دبي للموضة» في حي دبي للتصميم، أول من أمس.

وشهد العرض الختامي الذي انتظره عشاق الموضة بشغف كبير، حضوراً لافتاً من المصممين والمؤثرين، كما قدمت المجموعة أبرز خطوط الموضة لربيع وصيف 2025.

واستوحى المدير الإبداعي لـ«روبرتو كافالي»، فاوستو بولييزي، المجموعة من الإرث العريق الذي تحمله الدار الإيطالية، فاستخدم الأقمشة التي تحمل الطبعات التي تُعيد إلى الغابات، وتحديداً نقشة الحمار الوحشي، إذ طغت على أول التصاميم الخاصة بالمجموعة.

إطلالات مخططة

وتنوعت القصات بين الفساتين والسراويل التي نُسّقت مع الجاكيت، فضلاً عن المعاطف الطويلة والمربوطة بحزام عند الخصر، واعتمد المصمم بولييزي على هذه الطبعات بأشكال وقصات متنوعة.

وسيطرت الأقمشة المستمدة من طبعات كائنات الغابة المختلفة على الكثير من القطع، لاسيما الكنزات التي نسقت مع تنانير سوداء، وتنوعت ألوانها بين البيج والأحمر والرمادي والبرتقالي التي بمجملها مزجت مع الأسود. وطغت الألوان والطبعات على العديد من الإطلالات، إذ قدمت بعض السراويل المخططة عرضياً مع قمصان بطبعات ونقوش بارزة، ما أبرز الجرأة في دمج الألوان والنقوش.

وحملت الإطلالات صبغة شبابية بامتياز، إذ تم الاعتماد على السترات المحبوكة والمنسقة مع التنانير المكشكشة، وأحذية متوسطة الطول.

ومن عالم الغابات أيضاً، حضرت الورود في التصاميم، سواء كطبعات على الأقمشة، أو حتى كورود مصممة من القماش لتزركش القطعة. واتسمت التصاميم بالألوان الصيفية الزاهية، والقصات الانسيابية غير متساوية الحواف التي تحتفي بالأنوثة وتبرز جمال المرأة.

فساتين

ولم تغب فساتين السهرة عن المجموعة، على الرغم من الاعتماد على الإطلالات اليومية على نحو كبير في العرض، وكان لافتاً في تصاميمها القصات المكشوفة من الظهر، والضيقة والقصات التي تعتمد على القماش اللامع أو المنقوش مع تفاصيل بسيطة تضفي عليه مزيداً من الأنوثة.

وتباينت الألوان في المجموعة التي قدمت، وتميزت بتنوع مزجها، فتارة لجأ المصمم إلى استخدام الإطلالات ذات اللون الموحد كالتي قدمها باللون البيج، وتارة أخرى اعتمد على مزج الألوان. وطغت على المجموعة ألوان الصيف، ومنها البيج الممزوج مع الأسود، والأخضر، والأحمر، فضلاً عن القطع التي قدمت بالأسود والفضي.

إكسسوارات

ومن الإكسسوارات التي سيطرت على العرض لاسيما في الجزء الأولي منه، القبعة والتي تعيد إلى عالم «الكاوبوي»، كما تم التركيز على الأحذية العالية، سواء التي نسقت مع الفساتين القصيرة أو حتى الطويلة.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة من أسبوع دبي للموضة شهدت عرض مجموعة من العلامات لمجموعاتها من الملابس الجاهزة. وحددت المجموعات التي قدمت أبرز صيحات الموضة لخريف وشتاء 2024، وربيع وصيف 2025، وكان بارزاً استخدام قصات الفساتين المنخفضة الخصر، فضلاً عن الأطقم الواسعة.

كما سيطرت قصات البلوزات البيبلوم على العروض، إذ كانت لها الحصة الأكبر في عرض «ريزمان روزيني». أما المعاطف فطغت عليها الزركشة، فيما تميزت فساتين السهرة التي قدمت بالأكمام المنفوخة.

أزياء للجميع

توجه المصممون المشاركون في أسبوع دبي للموضة إلى تقديم الأزياء التي تناسب مختلف النساء، فتخلوا عن الالتزام بمعايير المقاييس العالمية، وقدموا تصاميم للنساء الممتلئات.

وشهد أكثر من عرض وجود تصاميم موجهة للممتلئات، وكان من بينها عرض «ديزينرس أند اس» الذي عرض فساتين سهرة خاصة لهذه الفئة من النساء، إلى جانب تصاميم «هيفين لايتس» التي اعتمدت على القصات الضيقة، والتي تبرز الجانب الأنثوي في الأجسام الممتلئة.

• العرض الختامي لأسبوع دبي للموضة حظي بحضور لافت من عشاق الموضة والمصممين والمؤثرين.

• من عالم الغابات، حضرت الورود في التصاميم، سواء كطبعات على الأقمشة، أو حتى كورود مصممة من القماش لتزركش القطعة.