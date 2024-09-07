مسافر يحاول فتح باب الطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم

عاش ركاب إحدى طائرات شركة "إيزي جيت" لحظات مرعبة بعد أن حاول رجل مخمور اقتحام قمرة القيادة على ارتفاع 30 ألف قدم، وفتح باب الطائرة!

وأفادت تقارير إعلامية بأن طيار الرحلة أعلن حالة الاستغاثة وأمر بهبوط اضطراري بعد أن تشاجر الرجل الثمل مع طاقم الطائرة، وحاول فتح أحد الأبواب في منتصف الرحلة.

واندلعت حالة من الفوضى على متن الرحلة "EZY8235"، التي غادرت مطار جاتويك متجهة إلى كوس في اليونان يوم الثلاثاء الماضي.

وتشبث الركاب بمقاعدهم عندما قام المسافر المخمور بكسر نظام الاتصال الداخلي على متن الطائرة، ليتم لاحقا تقييده من قبل موظفي الشركة وبعض الركاب.

وتم تحويل الطائرة إلى ميونخ في الساعة 6:50 صباحا، بعد الخرق الأمني ​​المثير للقلق. ولدى وصولها إلى المطار، اصطف رجال الشرطة وخدمات الطوارئ على مدرج الهبوط في ألمانيا لاستقبال طائرة إيرباص "A320".

وأظهرت صورة الرجل مقيدا بالأصفاد وملقى عند أسفل درجات الطائرة على المدرج، أثناء اعتقاله رسميا واقتياده بعيدا.

وقال الركاب الغاضبون إن المشاغب كان يشرب المشروبات الكحولية قبل وأثناء الرحلة في الصباح الباكر. فيما أُجبر الركاب على النزول في ميونخ والبحث عن فنادق على بعد 1500 ميل من وجهتهم السياحية اليونانية.