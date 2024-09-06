فصل مسؤول في تركيا بسبب طريقة تنظيف تمثال

أقدمت بلدية "سيواس" التركية على طرد مسؤول ضمن كوادرها، بسبب طريقة تنظيف أحد تماثيل الزعيم الراحل كمال أتاتورك.

وقالت صحف تركية إن بلدية سيواس أقالت مدير شؤون التنظيف بعد انتشار فيديو لعامل من البلدية، وهو ينظف نصب أتاتورك التذكاري بأسلوب وُصف بأنه "غير لائق".

وأثار قرار البلدية، التابعة لحزب "الاتحاد الكبير" وهو أحد أحزاب "تحالف الجمهور" الحاكم في تركيا، جدلاً واسعاً وغضباً بين الناشطين، على اعتبار أن القرار مجحف، ولا يصل إلى حد الفصل من الوظيفة من أجل هكذا موقف.