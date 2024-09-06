مقتل 17 طفلا على الأقل بحريق في مدرسة في كينيا

لقي 17 تلميذا على الأقل حتفهم بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا، حسبما أفادت الشرطة الجمعة.

وأوضحت الشرطة أن الحريق في هيلسايد إنداراشا أكاديمي في مقاطعة نييري، اندلع قرابة منتصف الليل، واجتاح مسكنا كان التلاميذ ينامون فيه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغو "هناك 17 قتيلا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة".

ولم تكشف الشرطة عن أعمار الضحايا.