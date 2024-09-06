ناميبيا تطعم شعبها الجائع أفراس نهر وفيلة وحُمُراً وحشية

بدأت ناميبيا ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة، بينها أفراس نهر وفيلة وجواميس وحُمُر وحشية، بهدف إطعام السكان الذين يعانون الجوع جراء أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود، وفق ما أعلنت وزارة البيئة.

وجرى القضاء على نحو 160 حيواناً كجزء من هذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يراد منه أيضاً - إضافة إلى توفير اللحوم لآلاف الأشخاص - تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي يقوّضها الجفاف.

وكُلِّف صيادون محترفون بقتل 30 من أفراس النهر، و83 فيلاً و60 جاموساً و100 من حيوانات النو الأزرق، و300 حمار وحشي و100 من حيوانات الإيلاند الشائع، و50 إمبالا (نوع من الظباء). وتعيش معظم هذه الحيوانات في المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ذبح أول 157 حيواناً أتاح «توفير 56875 كيلوغراماً من اللحوم».