فلوريدا : وفاة سبعيني أزال الجراح كبده بدلا من طحاله

يواجه جراح أمريكي من فلوريدا دعوى قضائية كبيرة بعد خطأ جراحي لا يغتفر أدى إلى وفاة رجل سبعيني بعدما استأصل الجراح كبد المريض بالخطأ.

ووقعت الحادثة الشهر الماضي أثناء عملية استئصال طحال مقررة بشكل مسبق، عندما قام الدكتور توماس شاكنوفسكي، ومقره مستشفى أسينسيون ساكريد هارت إيميرالد كوست في ميرامار بيتش، بإزالة كبد ويليام برايان البالغ من العمر 70 عامًا بدلاً من طحاله، مما تسبب في فقدان دم كارثي أدى إلى وفاة برايان. وكان برايان السبعيني يزور فلوريدا مع زوجته، عندما بدأ يعاني من آلام شديدة في البطن وتم نقله إلى المستشفى، حيث تم تشخيصه بخلل في الطحال. وعلى الرغم من ترددهما في البداية، أقنع الدكتور شاكنوفسكي والمسؤول الطبي الرئيسي في المستشفى، برايان وزوجته بضرورة إجراء جراحة فورية.

وأثناء العملية، قام الطبيب شاكنوفسكي بإزالة كبد برايان، ظنًا منه أنه الطحال. ثم أبلغ زوجة برايان أن العضو كان مصابًا بمرض خطير، وتضخم إلى أربعة أضعاف حجمه الطبيعي، وانتقل إلى الجانب الآخر من الجسم. ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد وفاة برايان، عندما تم التأكد من أن الطحال كان لا يزال سليمًا بينما تم استئصال الكبد عن طريق الخطأ.

وردًا على هذا الخطأ المأساوي، رفعت بيفرلي برايان دعوى قضائية ضد الطبيب الجراح والمستشفى.

وفقًا لنشرة أخبار كريستفيو التي يقع مقرها في شمال أوكالوسا، تتهم الدعوى المستشفى والدكتور بالإهمال الجسيم ، وتسعى إلى فرض عقوبات جنائية ومدنية. تسلط الدعوى القضائية الضوء أيضًا على حادثة سابقة في عام 2023، حيث يُزعم أن الدكتور ذاته أزال جزءًا من بنكرياس مريض بدلاً من إجراء استئصال الغدة الكظرية المطلوب، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن كفاءته.