"عصابة أطفال" تقتل مُسنا في بريطانيا

أطلقت شرطة "ليسيسترشاير" في المملكة المتحدة تحقيقا في جريمة قتل بعد أن توفي رجل مسن في المستشفى متأثرا بإصابات تعرض لها في منتزه "فرانكلين" يوم الأحد الماضي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية تم تحديد هوية الرجل، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، والذي قالت الشرطة إنه قُتل على يد مجموعة من الأطفال الصغار في حديقة عامة، واسمه "هيم كوهلي" وهو أب لثلاثة أبناء وجدّ لطفلين.