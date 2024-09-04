"عصابة أطفال" تقتل مُسنا في بريطانيا
أطلقت شرطة "ليسيسترشاير" في المملكة المتحدة تحقيقا في جريمة قتل بعد أن توفي رجل مسن في المستشفى متأثرا بإصابات تعرض لها في منتزه "فرانكلين" يوم الأحد الماضي.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية تم تحديد هوية الرجل، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، والذي قالت الشرطة إنه قُتل على يد مجموعة من الأطفال الصغار في حديقة عامة، واسمه "هيم كوهلي" وهو أب لثلاثة أبناء وجدّ لطفلين.
وبعد التحقيقات المكثفة، ألقت الشرطة القبض على صبي وفتاة يبلغان من العمر 14 عامًا وصبي وفتاتين يبلغان من العمر 12 عامًا للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل المسن.
وفي تفاصيل الجريمة، قالت الشرطة إن الضحية، الذي كان يمشي مع كلبه، تعرض لاعتداء خطير من قبل مجموعة من الأطفال، الذين غادروا مكان الحادث قبل وصول خدمات الطوارئ.
وقالت ابنة الضحية "كان والدي في نزهة مع كلبه.. لقد دفعوه وركلوه في الرقبة، ووجهوا له ضربات في العمود الفقري".
وقال أحد الشهود لصحيفة "صن" "سمعنا ضجة في الخارج، وكان الرجل المسن مستلقيا في الحديقة، ويصرخ من الألم. وقال إنه تعرض للدفع والركل بعنف".
من جانبها، قالت إيما ماتس، ضابط التحقيق في شرطة ليسيسترشاير: "للأسف، بعد وفاة الضحية الليلة الماضية، أصبح وسط تحقيق في جريمة قتل. نعمل بسرعة لتحديد تفاصيل الهجوم، وقمنا بعدد من الاعتقالات بينما نفهم ما حدث".
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