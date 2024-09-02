منصة تفاعلية لـ «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»

تشارك إدارة بطولات فزاع، في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، بفعاليات الدورة الـ21 من «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، وتوفر منصة تفاعلية للزوّار، تتضمن مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة.

وتأتي هذه المشاركة لإدارة بطولات فزاع في إطار استراتيجيتها القائمة على تعريف الجمهور بأبرز الأنشطة والبطولات التراثية التي ينظمها المركز سنوياً.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، حرص «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» على المشاركة في المعرض، بوصفه أحد أهم الفعاليات والأحداث المختصة بمختلف أنواع الصيد والفروسية على المستوى الدولي، وانطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع، ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات، وتعزيز وعي الجمهور بدور المركز في حفظ ذاكرة الوطن التراثية للأجيال، وتحفيز شغف معرفة تراث الوطن لدى أبناء الإمارات.

ونوه إلى أن «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» بات منصة رائدة، تبرز تاريخ وثقافة الصيد والفروسية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانة التراث العربي العريق والتقاليد الأصيلة.

وتحفل منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات، للتعريف ببطولات فزاع، ومبادرة «وثيقتي» التي تحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية، وستقوم إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» ببث عدد من برامجها مباشرة عبر منصته في المعرض.