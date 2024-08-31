أغرب حادثة سرقة في روسيا.. لص أنيق يسرق سيارة من وكالة "لكزس" أمام الموظفين (فيديو)

في سانت بطرسبرغ، قرر رجل الحصول على سيارة باهظة الثمن بطريقة احتيالية.

ولمزيد من السرية، دخل الرجل المجهول يرتدي قميصًا أبيض ونظارة سوداء عمدًا إلى حجرة الأمن، وأخذ مفتاح سيارة فاخرة رباعية الدفع، ثم ذهب إلى موقف السيارات بحثًا عن السيارة.

في البداية كان الرجل يدور ولم يتمكن من العثور على السيارة، لكنه واصل البحث عنها حتى عثر عليها.

وبعد لحظات قليلة، اكتشف اللص أن السيارة ماركة لكزس وتبلغ قيمتها 22 مليون روبل روسي، فجلس خلف عجلة القيادة وطلب من حارس الأمن فتح البوابة، ثم انطلق بعيدًا بهدوء.

ولم يلاحظ أحد أن من يتجول في الوكالة هو مجرد لص، بل ظنوه مالكًا للسيارة باهظة الثمن.

وفي وقت لاحق، اكتشف أحد موظفي وكالة السيارات الخسارة وأبلغ الشرطة عنها، بعد أن وثقت الكاميرات تفاصيل الواقعة.

من غير المعروف مكان وجود اللص والسيارة الآن، فيما تقوم الشرطة الروسية بالبحث عن اللص والسيارة، بالتوازي مع فتح قضية جنائية.