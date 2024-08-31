«الشرطي منصور».. مسلسل أطفال توعوي لشرطة دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انطلاق بث أولى حلقات مسلسلها الكرتوني التوعوي للأطفال «الشرطي منصور» على قناة سبيستون، غداً الأحد، لتكون بذلك أول جهة شرطية في الوطن العربي تُنتج هذا النوع من المسلسلات الموجهة للأطفال، لإيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية في إطار ترفيهي ممتع وجذاب.

ورحب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، خلال مؤتمر صحافي، بالضيوف، معرباً عن سعادتهم بانطلاق أول مسلسل كرتوني ترفيهي توعوي للأطفال من إنتاج شرطة دبي، بالتعاون مع قناة «سبيستون» القناة التلفزيونية الفضائية المتخصصة في برامج الأطفال في الوطن العربي، لتكون شرطة دبي أول جهاز شرطي في الوطن العربي يُنتج ويُصدر مسلسلاً من هذا النوع، يوجّه للأطفال لإيصال رسائل مجتمعية وتوعوية في قالب ترفيهي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العميد جمعة بن سويدان، إن «الشرطي منصور» مصمم بعناية ليشمل مجموعة من الرسائل التعليمية والترفيهية، وسيتمكن الأطفال عبره من تعلم قواعد المرور الأساسية، وأهمية السلوكيات السليمة في المجتمع، وكيفية التصدي للظواهر السلبية بشكل فعال.

وصرّح المؤسس المدير التنفيذي لقناة سبيستون، فايز الصباغ، قائلاً: «شراكتنا مع شرطة دبي تعكس التزامنا ببناء جيل واع ومسؤول».