جامع الراشدية الكبير.. أيقونة روحانية من ملامح دبي

بمجرد الدخول إلى جامع الراشدية الكبير سيلفتك الإبداع في التصميم الذي اتخذ اللون الأبيض كأساس لشخصية تصميم المكان، وتم اختيار الرخام الأبيض لتشكيل الأعمدة والجدران الداخلية بالكامل، وتم تصميمه ليتسع لأكثر من 2700 مصلٍ، ويعتبر من أكبر مساجد دبي من حيث عدد المصلين، ويظهر التصميم الفاطمي التقليدي واضحاً في قبب ومآذن المسجد، ويمثل معلماً معمارياً مميزاً بفضل جماليته وزخرفته المتقنة.

مع اكتمال بناء المسجد في عام 1976 أصبح مسجد الراشدية مقصد الكثيرين من دبي والإمارات كافة للعبادة، ولحضور فعالياته الدينية من دروس وندوات ومحاضرات لكبار الدعاة وأئمة المسلمين، كما يقصده الناس للمشاركة في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك والمناسبات الإسلامية.

واختير الجامع بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تُشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة، وموروثها الحضاري والعمراني.

وشيّد المسجد على الطراز الفاطمي ذي الجماليات المميزة، التي يمكن أن يتلمسها المرء في تفاصيل المسجد بدءاً من الخارج إلى الداخل مروراً بالزخارف والنقوش والآيات القرآنية التي تزينه، إضافة إلى توزيع الإضاءة عبر الفوانيس والثريات المختلفة والأعمدة والقباب التي ارتكزت على أسلوب العمارة التراثية والتقليدية في بعض مناحيه المختلفة، مما يُشكل لوحة فنية غاية في الجمال والروعة من دون مبالغة كي تبقى البساطة عنوان المسجد.

وتبلغ المساحة الداخلية للمسجد 1451 متراً مربعاً وتبلغ مساحة الإيوان 63573 متراً مربعاً وهو منفصل بحماماته ومكان الوضوء فيه، كما يوجد في المسجد مصلى خاص للنساء تصل مساحته إلى 1057 متراً مربعاً وهو منفصل بحماماته ومكان الوضوء فيه أيضاً، ويتميز بزخارف بديعة تزيّن جدرانه وديكورات من الجبس والجص نقشت عليها آيات قرآنية، وله مئذنتان طول كل منهما 30 متراً وله قبة رئيسة تتوسطها ثريا كبيرة.

والمحراب يتسم بالبساطة وتوجد على جانبيه «مقرنصات» على الطراز الإسلامي، والمنبر يرتفع على سطح أرضية المسجد نحو متر واحد.

وزيّن صحن المسجد بآيات قرآنية وبعض النقوش والزخارف، كما أن قطع الكريستال تتوسط سقفه لتزيد جمالياته وهي متناغمة مع البساطة والرقي والتفرّد، أمّا الإضاءة الداخلية للمسجد من ثريات ومصابيح فتآلفت مع الأعمدة الساحرة لتعكس مع السجاد المميز جواً من الدفء والراحة النفسية.

• 1976 اكتمل بناء المسجد ليصير مقصد الكثيرين من دبي والإمارات عموماً.

• 63573 متراً مربعاً مساحة الإيوان وهو منفصل بحماماته ومكان الوضوء.

• 1451 متراً مربعاً تبلغ المساحة الداخلية للمسجد.

• 1057 متراً مربعاً مساحة مصلى النساء في المسجد.