وفاة سائق عقب اصطدام سيارته بمبنى روضة أطفال

اصطدمت سيارة بقوة كبيرة بمبنى روضة أطفال في مدينة زالتسجيتر بولاية سكسونيا السفلى الألمانية واخترقت الجدار الخارجي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السائق /21 عاما/ لقي حتفه في الحادث الذي وقع قبيل الساعة الثانية صباح اليوم.

وبحسب البيانات، حادت السيارة قبل الاصطدام عن الطريق لأسباب لا تزال غير واضحة.

ويتولى مهندس إنشائي الآن فحص الأضرار التي لحقت بالمبنى.

ولم تتمكن الشرطة من تقديم أي معلومات إضافية حول الحادث حتى الآن.