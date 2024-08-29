«أسبوع الصيف للمطاعم».. مغامرة شائقة في عالم نكهات دبي

مغامرة شائقة في عالم النكهات والطعام، يقدمها «أسبوع الصيف للمطاعم»، الذي يعود ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ويتيح استكشاف الأطباق المتنوعة بأفضل الأسعار، وذلك حتى الأول من سبتمبر. وتشهد النسخة الحالية من أسبوع الصيف للمطاعم مشاركة 63 مطعماً، يمكن حجزها من خلال موقع وتطبيق «أوبن تيبل»، بحيث سيتم تقديم قوائم طعام محددة للغداء والعشاء، فضلاً عن بعض تجارب الفطور المميزة بأفضل الأسعار، وفي أرقى المطاعم، ومن بينها مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان.

ويحتفي أسبوع الصيف للمطاعم بما تقدمه المدينة من مأكولات متنوعة وشهية، وقد تم اختيار قائمة موسعة تضم أكثر من 60 مطعماً بعناية من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتحدثت مدير أول إدارة تخطيط الفعاليات، سارة الجناحي، لـ«الإمارات اليوم» عن تميز الفعالية في هذا العام، قائلة: «يشهد عدد المطاعم المشاركة في أسبوع الصيف للمطاعم ارتفاعاً ملحوظاً عاماً بعد الآخر، ووصل عدد المطاعم المشاركة في هذه النسخة إلى 63 مطعماً، مع الإشارة إلى أنه يتم العمل على تغيير لائحة المطاعم المشاركة في كل عام، وقد تم التركيز في هذا العام على التنوع». وأضافت: «تتميز المطاعم المشاركة بالتنوع، فهناك مطاعم عالمية، ومطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، ومطاعم محلية، فضلاً عن وجود التنوع في المطابخ أيضاً، حيث تم ابتكار قوائم طعام مميزة للغداء والعشاء، وشاركت بعض المطاعم بتقديم قوائم خاصة للفطور أيضاً». وحول معايير اختيار المطاعم، شددت الجناحي، على أنه يتم التركيز على توفير الخيارات المتنوعة التي ترضي الجنسيات المتعددة والثقافات المتنوعة في الإمارات، وفي هذه الدورة تم التركيز على المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان التي تشارك للمرة الأولى في الفعالية.

وأشارت الجناحي إلى أن قطاع المطاعم يعتبر أساسياً ومهماً ضمن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ولا يتم إبرازه فقط من خلال هذه الفعالية، بل تم العمل على فعاليات جديدة، ومنها «نكهات الصيف»، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 مطعم في نسخته الأولى، ويتم العمل على إبراز قطاع المطاعم أيضاً من خلال «مهرجان المأكولات».

وأكدت أن الفعالية تشهد إقبالاً كبيراً، سواء من جهة الزوار أو حتى المطاعم التي تهتم كثيراً بالوجود ضمن الفعالية، لاسيما أن الفعالية تحقق نجاحاً مميزاً، موضحة أن الفعالية تجذب الكثير من السياح من الخليج العربي، فهم يقبلون على فعاليات المطاعم والمأكولات، مشيرة إلى أن ما يميز المطاعم في دبي ليس فقط التنوع، وإنما أيضاً الخدمات المميزة، ولهذا يتم اختيار المطاعم الحاصلة على التقييم الأعلى.

وتحدثت المؤسس والشيف في «فيفث فليفر» نور العباسي، عن المشاركة في «أسبوع الصيف للمطاعم»، وقالت: «عملت على ابتكار قائمة طعام مكونة من أطباقنا الأكثر مبيعاً، والتي ترضي الأذواق المختلفة، سواء النباتيون أو حتى الذين يأكلون أصناف اللحوم المختلفة، وهي تتيح تذوق النكهات المميزة في المطعم». وشددت على أن القائمة التي ابتكرتها في الفعالية تحمل طبقاً مميزاً هو الحلى، والمقدم من الثوم الأسود، مع الشوكولاتة السوداء وموس الشوكولاتة، وهي تمنح المرء الشعور بمذاق الملح والحلو في الوقت عينه.

ولفتت العباسي إلى أنها تقدم الأكل الآسيوي، لاسيما الياباني والماليزي والتايلاندي والسنغافوري، وتم العمل على ابتكار مزيج مميز لجميع هذه النكهات وتقديمها في شكل معاصر ومتطور، موضحة أنها عملت على دمج أحد الأطباق الآسيوية باللبنة التي تعدّ من المكونات الشائع استخدامها في الشرق الأوسط. وأشارت العباسي إلى أن ثقافتها الإماراتية وشغفها في الطعام الآسيوي منذ الصغر بسبب السفر إلى هذه البلدان، أتاح لها مزج النكهات المتباينة، وهو ما يمنحها الحرية للابتكار في النكهات، بحيث تستخدم الأطباق اليابانية وتضيف لها الكثير من مكونات مطبخ الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن التجريب في مزج النكهات يخضع لمعايير محددة، ويجب أن تكون المعادلة في التغيير ذكية كي يتقبلها الناس، لأن بعضهم لا يتقبلون التغيير الكبير في الأطباق التقليدية.

ابتكارات الطهاة

تقدم تجارب الطعام الحصرية في «أسبوع الصيف للمطاعم» لوقت محدود، وتخضع الحجوزات للتوافر، حيث تمكن محبي الطعام من تذوق تشكيلة واسعة من المأكولات ابتكرها أشهر الطهاة من الشرق الأوسط إلى أوروبا والهند وغيرها كثير.

• 63 مطعماً تشارك في الفعالية.