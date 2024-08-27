الهند: تسمم 50 شخصا خلال "كريشنا جانماشتامي"

أفاد مسؤولون، اليوم بأنه تم نقل نحو 50 شخص، بينهم نساء وأطفال إلى المستشفيات في مدينة ماثورا بولاية أتر برديش، التي تقع على مسافة نحو 145 كيلومترا جنوب شرق نيودلهي، بسبب الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي إثر تناولهم فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا الهندية" عن المسؤولين القول إن الحادث وقع ليلة أمس، خلال الاحتفالات بمهرجان جانماشتامي الهندوسي.

وقالت فتاة تدعى بريانكا، نقلت إلى المستشفى الحكومي، في مقطع مصور نقلته الوكالة،:" تناولنا فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء الليلة الماضية، وبعد ذلك بدأت أتقيأ وشعرت بحرقان في المعدة".

يشار إلى أن كريشنا جانماشتامي، المعروف أيضًا باسم جانماشتامي، هو مهرجان هندوسي كبير.