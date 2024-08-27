سيدة في «عباية رالي».. احتفال بيوم المرأة على وقع هدير السيارات

تزامناً مع الاحتفالات بـ«يوم المرأة الإماراتية» في 28 أغسطس من كل عام، استضافت حلبة دبي أوتودروم، فعاليات «عباية رالي»، سباق السيارات المخصص بالكامل للنساء.

وجمع الحدث المميز أكثر من 200 امرأة في خطوة تعكس مشاركة المرأة في رحلة الإمارات نحو التقدم وتحقيق مستقبل مستدام، وتجسد جهود الدولة نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في بناء المجتمع، وشهد الرالي مشاركة نساء من مختلف الجنسيات ارتدين العباية تجسيداً لقوة تأثير العباية التي تمثل تقليداً عريقاً تفخر به المرأة الإماراتية وتعكس هويتها الخاصة وثقافتها.

ونبضت حلبة دبي أوتودروم بالحياة مع هدير المحركات وحماس السيدات المشاركات من مختلف شرائح المجتمع.

وقالت المهندسة ميثاء البلوشي: «إنه لشرف عظيم لي أن أقف إلى جانب نساء متميزات وأن أمثلهن في (عباية رالي) ويوم المرأة الإماراتية، إلى جانب الاحتفال بالإنجازات الاستثنائية، فنحن لا نمضي قدماً فحسب، وإنما نمهد الطريق للأجيال المقبلة أيضاً».

وقالت مهندسة الميكانيك وسائقة سباقات الدراغ والدريفت شيماء الهنائي: «كامرأة إماراتية ورائدة، يشرفني أن أمهد الطريق لأجيال المستقبل من النساء، وأن أؤكد لهن أنه من خلال الشغف والتصميم يمكننا تحقيق إنجازات عظيمة وإلهام النساء الأخريات لاتباع أحلامهن».