النظارة الشمسية درع حماية للعين

تُعد النظارة الشمسية قطعة إكسسوار لا غنى عنها خلال فصل الصيف، فهي لا تُضفي لمسة أناقة وجاذبية على المظهر فحسب، بل توفر أيضاً حماية للعين من الأشعة الضارة.

وأوضحت جمعية «الرؤية الجيدة» الألمانية، أن النظارة الشمسية السليمة تُعد بمثابة درع الحماية للعين، حيث إنها تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات مؤلمة إذا أصابت العين بكثافة عالية، ما يرفع على المدى الطويل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المعروف أيضاً باسم «المياه البيضاء» أو «الكاتاراكت».

علامة UV400

وأضافت الجمعية أنه يمكن حماية العين من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة، تحتوي عدساتها على فلتر للأشعة فوق البنفسجية التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر.

ويمكن الاستدلال على النظارات التي توفر هذه الحماية من خلال العلامة UV400، ومن المهم أيضاً أن تحتوي النظارة على علامة CE، والتي تضمن أن النظارة الشمسية تلبي معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

درجة التعتيم

وأكدت الجمعية أيضاً أهمية اختيار نظارة تشتمل على عدسات ذات درجة تعتيم مناسبة، موضحة أن درجة التعتيم لا تتعلق بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وإنما بدرجة الحماية من الإبهار.

وهناك مقياس يراوح من صفر إلى 4، وكلما ارتفعت القيمة على هذا المقياس كانت قدرة العدسة على فلترة الضوء المزعج أكبر، وتُعد الدرجة 2 مناسبة لظروف الحياة اليومية.

كما أكدت الجمعية أيضاً أهمية حجم النظارة، موضحة أن النظارة السليمة ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة تصل إلى الحاجب لتغطي العين.