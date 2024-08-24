نشرت رسائل "الواتساب".. طرد مديرة موارد بشرية هندية لطلبها أجازة

قام مسؤول في شركة هندية بطرد مديرة قسم الموارد البشرية بسبب طلبها أجازة بمناسبة عيد "راكشا باندهان"، وهو مهرجان هندي تقليدي يحتفل بالعلاقة بين الأخوة والأخوات.

وفي التفاصيل، تشاجرت موظفة، وهي مديرة قسم الموارد البشرية، مع رئيسها بشأن سياسة الشركة فيما يتعلق بأجازة عيد راكشا باندهان، وقد أحدث الواقعة ضجة إعلامية في إقليم البنجاب.

وشاركت المرأة لقطات شاشة لرسائل "واتساب" التي يقال إنها مرتبطة بالمشكلة التي قدم فيها رئيسها قاعدة جديدة تنص على أن الموظفين الذين يرغبون في أخذ إجازة في 19 أغسطس بمناسبة راكشا باندهان سيتم خصم راتبهم لمدة سبعة أيام بدلاً من يوم واحد فقط.

وردَّت مديرة الموارد البشرية على رئيسها قائلة إنها سياسة غير عادلة، لكن رئيسها طردها، كما ذكرت في منشور على موقع "لينكدإن"، حيث أوضحت أنه على الرغم من أنها تلقت إشعارًا لمواصلة عملها لمدة أسبوعين فقط، فقد تم منعها من الوصول إلى مكتبها.

وشاركت الموظفة لقطات شاشة لمحادثات "واتساب" على حسابها في "لينكدإن"، وختمت بالتعليق: "من أراد العمل مع شخصية سامة (المدير) فليلتحق بهذه الشركة".