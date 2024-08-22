يابانية تحمل راية عميدة البشرية بعمر 116 عاماً

قالت مجموعة بحثية، أمس، إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية ستمنح امرأة يابانية كانت متسلقة جبال، تبلغ من العمر 116 عاماً، لقب أكبر مُعمرة في العالم أو عميدة البشرية، بعد وفاة امرأة إسبانية عن عمر 117 عاماً في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وذكرت مجموعة أبحاث علم الشيخوخة ومقرها الولايات المتحدة، أن توميكو إيتوكا ولدت في 23 مايو 1908، وتعيش في مدينة أشيا بغرب اليابان.

وأضافت أن إيتوكا هي المستحقة التالية للقب أكبر مُعمري العالم بعد ماريا برانياس موريرا، التي توفيت في دار رعاية إسبانية أول من أمس.

ولدت إيتوكا، وهي أم لثلاثة أولاد، في العام الذي أُرسلت فيه رسالة إذاعية طويلة المدى من برج إيفل لأول مرة، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأولى رحلاتهما الجوية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت المجموعة إن إيتوكا اعتادت، وهي في السبعينات من عمرها، تسلق الجبال، ومنها جبل أونتاكي الياباني، الذي يبلغ ارتفاعه 3067 متراً، الذي تسلقته مرتين.