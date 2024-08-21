دراسة: الدهون من مصادر نباتية تُطيل العمر

كشفت دراسة علمية أن الحصول على احتياجات الجسم من مصادر نباتية مثل الخضراوات والحبوب والبقول والمكسرات، يساعد على تحسين الصحة ويقلل احتمالات الوفاة المبكرة لاسيما بسبب أمراض القلب.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Internal Medicine، قام فريق بحثي مشترك بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 400 ألف شخص تبلغ أعمارهم نحو 61 عاماً، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعتمدون على المصادر النباتية للحصول على احتياجات أجسامهم من الدهون بدلاً من المصادر الحيوانية تتراجع احتمالات وفاتهم مبكراً بشكل ملموس على مدار فترة تبلغ 24 عاماً. وتركزت فوائد الدهون من المصادر النباتية على القلب والأوعية الدموية بشكل خاص.

وأوضح الباحثون أن الدهون النباتية التي يمكن الحصول عليها من الخضراوات والبقول والحبوب والمكسرات غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة.