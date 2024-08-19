اسباني لديه 3615 هاتفاً خلوياً .. وليست للبيع (فيديو)

حقق رجل إسباني مولع بهواتف نوكيا رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس بجمعه 3615 هاتفاً خلوياً فريداً.

وقال وينسيس بالاو فرنانديز المقيم في برشلونة إن حبه للهواتف بدأ عندما تلقى هاتف نوكيا 3210 باللون الرمادي كهدية عيد الميلاد في عام 1999، وفي عام 2008 بدأ في جمع هواتف نوكيا التي لم يكن قادراً على شرائها من قبل. وفي نهاية المطاف، اتجه إلى جمع ماركات أخرى من الهواتف، فجمع أكبر مجموعة من الهواتف المحمولة في العالم.

وقال فرنانديز لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "كان تطور مجموعتي مستمراً، ورغم أنني تخليت عنها لمدة عام تقريباً، إلا أنني عدت إلى الساحة بنية الحصول على جميع الهواتف التي طرحتها نوكيا في السوق، على الهواتف التي لم تطرحها للبيع، وهي الهواتف التي نعرفها جميعاً كنماذج أولية".

ومن بين الهواتف الأكثر غرابة في مجموعته إصدارات Yoda وStarfighter وObi-Wan Kenobi وCyborg وPadawan من مجموعة Nokia 3220 Star Wars Episode III.

وقال: "في مجموعتي، لدي نماذج حصرية للغاية ويصعب العثور عليها. مجموعتي الحالية هي نتيجة الكثير من المثابرة والجهد المالي، وإذا كنت من هواة الجمع، فسوف تعرف جيدًا ما أعنيه. إنها مجموعة لا تزال غير مكتملة ولكنني أواصل توسيعها كلما أمكن ذلك".