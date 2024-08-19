مطعم بريطاني يخترع ضريبة لحماية "سندويتشات الزبائن" من طيور النورس

تسعى شركة ساندويتشات في سانت أندروز إلى فرض تأمين ضد طيور النورس بقيمة جنيه إسترليني واحد على جميع المشتريات وذلك بسبب سرقة الطيور لطعام ما يصل إلى 30 عميلًا يوميًا.

واشتكى مالكو Cheesy Toast Shack من اضطرارهم لتقديم بدائل مجانية لعشرات العملاء كل يوم بسبب انقضاض طيور النورس وسرقة طعامهم الذي اشتروه للتو.

وقالت الشركة لموقع "فايف توداي" إن هذا يكلفهم مئات الجنيهات يوميًا، ما جعلهم يفكرون في إضافة تأمين ضد طيور النورس على كل عملية شراء لمحاولة تغطية الخسائر الناجمة عن التهديدات المجنحة. وقالت كيت كارتر لارج، 35 عامًا وهي من مالكي المتجر "طيور النورس عدوانية للغاية ومرعبة بالفعل. نحن شركة عائلية ولا يمكنني الجلوس ومشاهدة سرقة شطيرة دون استبدالها، لذلك سأقدم دائمًا شطيرة أخرى مجانًا. لكن هذا يكلفنا الكثير من المال - حتى أن الناس ينرفزون بعد أن تنقض طيور النورس على الطعام. " وأضافت " يأتي الناس لالتقاط صور لشطائرنا - وفي اللحظة التي يرفعون فيها الخبز المحمص لالتقاط صورة - تنقض عليهم طيور النورس. ".

وتعترف كيت بأن هجمات طيور النورس كانت "أسوأ بشكل متزايد" على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولكن كل محاولاتها وزوجها سام، 39 عامًا، لردع طيور النورس باءت بالفشل، حيث جربا تشغيل أصوات الطيور الجارحة، وشراء طائرة ورقية بشكل طيور جارحة من متجر أمازون، حتى استنفدا كل الخيارات تقريبًا، "بصرف النظر عن إطلاق النار عليها".

اعترفت كيت: "لم تكن أصوات الطيور هي الأجواء المثالية التي أردناها على الشاطئ، ولم تفعل طائرة الورق التي اشتريناها أي شيء - سيجلس الناس تحتها وستظل النوارس تهاجم، لقد ضللنا الطريق ولا نعرف ماذا يمكننا أن نفعل غير ذلك".

وقالت: " في الصيف، ينتظر الناس أحيانًا لمدة تصل إلى ساعة حيث يكون المتجر مزدحمًا حقًا. لا يمكنني الجلوس ومشاهدة سرقتها (الشطائر) - إنه أمر مروع للغاية، خاصة إذا كان (الضحية) طفلاً". وهنا توصل سام إلى فكرة "تأمين النورس" الاختياري في محاولة لتمكين الأسرة من استبدال طعام العملاء، ولكن أيضًا مساعدة الشركة في مساعيها الإنسانية.

وقالت الزوجة كيت: "إن عملنا يديره أفراد من العائلة، سام وأنا نديره، وأطفالنا هنا كل يوم تقريبًا، وابن عم سام يعمل في المطبخ، والجميع يعرف الجميع. إنه ليس مجرد عمل بلا وجه ونريد أن يتذكر الناس الإيماءات اللطيفة التي يقوم بها الناس".

وتأمل الأسرة أن تساعدها الضريبة الغريبة والجديدة في تعويض بعض الخسائر الناتجة عن سرقة الطيور لشطائر الزبائن على الأقل لحدود معينة.