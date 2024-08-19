رفضت وضع حقيبتها الغالية الثمن تحت المقعد فأقلعت الطائرة دونها

طُردت امرأة صينية من على متن رحلة جوية لأنها رفضت وضع حقيبتها من ماركة لويس فيتون تحت المقعد، مصرة على وضعها بجانبها ما أثار جدلا بينها وبين طاقم الطائرة انتهى بإقلاع الرحلة دونها. وتسببت الضجة التي أثارتها المرأة في تأخير الرحلة لمدة ساعة حيث اضطرت الطائرة، التي كانت على وشك مغادرة المطار، إلى العودة إلى بوابة الصعود حتى ترافقها الشرطة إلى خارج الطائرة.

وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن الراكبة أصرت على إبقاء حقيبتها من ماركة لويس فيتون بجانبها على المقعد، ولم ترغب في وضع الحقيبة المصممة والباهظة الثمن أسفل المقعد أمامها على أرضية الطائرة، على الرغم من طلب المضيفات منها القيام بذلك.

ونشر ركاب مقاطع للجدل الذي حدث في تشونغتشينغ في 10 أغسطس على متن رحلة تابعة لشركة طيران تشاينا إكسبريس، والذي انتهى بتصفيق الركاب للشرطة حينما جاءت لتوقيف المرأة. وقالت الصحيفة أن المقطع حقق على موقع Douyin حوالي أربعة ملايين مشاهدة على الأقل.