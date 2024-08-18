إنقاذ دراماتيكي لامرأة هندية حاولت الانتحار.. فيديو

في لحظات تحبس الأنفاس، أنقذ سائق تاكسي يقظ وأربعة من رجال شرطة مومباي الهندية امرأة كانت على وشك الانتحار غرقًا في بحر العرب.

وثقت كاميرات المراقبة على الجسر تلك اللحظات البطولية، حيث ظهرت المرأة البالغة من العمر 56 عامًا وهي تتدلى من أعلى الجسر، قبل أن يتمكن سائق التاكسي من الإمساك بشعرها ومنع سقوطها.

وفي حركة سريعة ومنسقة، تدخل رجال الشرطة الأربعة، وأمسكوا بالمرأة وسحبوها إلى بر الأمان في عملية إنقاذ بطولية أشبه بمشاهد الأفلام السينمائية.

وكان مأمور شرطة مومباي قد نشر المقطع الذي يصور الواقعة على حسابه في منصة "أكس"، حيث قال: "أطلب من المواطنين تقدير هبة الحياة والحفاظ عليها وعدم الاندفاع. لا تنسوا أبدًا أن أحباءكم يستحقون الأفضل".