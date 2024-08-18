أمريكي يطلق النار على والده لأنه اشتكى من رائحة قدميه

يواجه رجل أمريكي تهمة الشروع بالقتل بعدما أطلق النار على والده الذي اشتكى من رائحة قدميه.

وألقي القبض على ديفيد كاربنتر البالغ من العمر 48 عامًا من بيرلينجتون بولاية آيوا بعد أن اتصل بالشرطة بنفسه يوم الأحد، معترفًا بإطلاق النار على والده، ومشيرا إلى أن طفله كان في الغرفة التي وقع فيها الحادث أيضا.

واستجابت الشرطة للنداء في بيرلينجتون حوالي الساعة 9:30 مساءً يوم 11 أغسطس، حين تم نقل الأب إلى المستشفى بسبب إصاباته، في الوقت الذي أشارت الشرطة إلى وجود طفلين تحت سن 14 عامًا في مكان الحادث لم يصابا بأذى.

وقال المحققون لمحطة KWQC إن الأب كان في المستشفى عندما أخبرهم أنه وابنه ديفيد كانا في جدال حاد حول رائحة أقدام ديفيد الكريهة. ووفقا للشكوى ذهب ديفيد إلى غرفة نومه بعد الجدال الحاد وعاد بسلاح ناري، قبل أن يعود إلى غرفة المعيشة حيث كان والده جالسًا وبعد استئناف الجدال سحب سلاحه من خلف ظهره، وأشار إلى وجه والده، وسحب الزناد عن طريق الخطأ.

قال المحققون إن ديفيد اعترف بأن أحد أطفاله على الأقل كان في غرفة المعيشة يشاهد التلفزيون عندما وقع الحادث. ويواجه كاربنتر تهم الشروع في القتل وتعريض الطفل للخطر.