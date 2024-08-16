محاولة فاشلة لبيع منزل عائلة زعيمة ميانمار السجينة

فشلت ثاني محاولة لبيع منزل عائلة زعيمة ميانمار السابقة، أونغ سان سو تشي بالمزاد العلني، حسبما قال شاهد عيان في يانغون.

وقال الشاهد: «حضر بعض المحامين والصحافيين أمام المنزل، لكن لم يتقدم أحد لشرائه».

يشار إلى أنه تمت الإطاحة بـسو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، في انقلاب عسكري في فبراير 2021، وتقبع في السجن منذ عام 2022. وكانت سو تشي تعيش سابقاً في فيلّا على ضفاف بحيرة، حيث خضعت للإقامة الجبرية مدة 15 عاماً.

وأمرت محكمة ببيع الفيلّا لأول مرة بالمزاد في مارس الماضي، حيث طالب أونغ سان أو، شقيق سو تشي، بالحصول على نصف العائدات.

ومع ذلك، ذكرت تقارير أنه تم عرض الفيلا للبيع بسعر 315 مليار كيات (97 مليون دولار)، وفشلت في جذب أي مزايدين.

وقبل المزاد الأخير، طلب أونغ سان أو من «المحكمة خفض السعر»، حسبما قال مصدر لـ«د.ب.أ»، لكن لم يحضر أي مزايد.

وكانت سمعة سو تشي البالغة 79 عاماً، تضررت خلال فترة توليها السلطة من عام 2016 إلى عام 2021 بعد الهجمات العسكرية الوحشية على أقلية الروهينغا في البلاد.

وانزلقت ميانمار إلى أتون حرب أهلية منذ الانقلاب الذي وقع في عام 2021.