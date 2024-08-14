للزهور كلمتها في مدينة العصابات

على الرغم من الشهرة العالمية لمدينة ميديلين الكولمبية، بأنها موطن أخطر عصابات المخدرات، وأكثرها فتكاً في العالم، ولعل من أبرزها «كارتيل ميديلين» لمؤسسها الشهير بابلو أسكوبار، فإنها أيضاً مدينة لعدد من أبرز المهرجانات الفنية والموسيقية، خصوصاً مهرجان تنسيق الزهور أو المعروف باسم (silletas)، حيث يتنافس المزارعون على عرض أجمل تنسيقات وتصميمات «بوكيهات» الأزهار، وتختلط في هذا المهرجان الشعبي، المهارة مع القصص والمرويات والأحداث التاريخية التي يتسابق المزارعون إلى إظهارها وتوثيقها في تصاميمهم، ويمثل هذا المهرجان الذي يحرص الكولمبيون على تنظيمه، أكبر رد من الناس والمجتمع المدني على أن مدينة ميديلين هي مدينة حياة، وليست مدينة العصابات الشهيرة.