نهاية مأساوية لرحلة مروحية «غير مرخصة» في أستراليا

توفي رجل بعد أن انتهت رحلة مروحية غير مرخصة في كوينزلاند بأستراليا بتحطم على سطح فندق، في وقت مبكر من صباح يوم أمس، ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات الأشخاص من المبنى، حيث التهمت النيران الطائرة.

وقالت السلطات في مدينة كيرنز، إنها لن تؤكد هوية الطيار ولا سبب قيامه بالرحلة، ولا كيف تمكنت المروحية السياحية من الإقلاع من مطار كيرنز.

وتم إجلاء نحو 400 شخص من الفندق بعد الحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح في منطقة سياحية مزدحمة في كيرنز.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن صوت الحادث بدا كأنه انفجار قنبلة.

وذكرت هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي)، أن الدخان واللهب تصاعدا من سقف فندق «دبل تري هيلتون»، وهبطت إحدى شفرات المروحية في مسبح الفندق.