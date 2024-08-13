دراما الصيف «قصيرة» تراهن على التشويق والغموض

على خلاف ما كان متعارفاً عليه في السابق، أصبح موسم الصيف الذي كان يعد من الفترات الهادئة على ساحة الإنتاج الدرامي العربي، يشهد نشاطاً متزايداً، حيث يجري عرض وتصوير عدد من الأعمال الدرامية التي باتت تعرف بأعمال الـ«أوف سيزون»، أي التي تعرض خارج الموسم الدرامي المرتبط بشهر رمضان من كل عام. هذا النشاط فرضه اشتعال المنافسة بين منصات العرض الرقمي وتوسعها في إنتاج وعرض أعمال جديدة، واللافت أن معظم هذه الأعمال قصير ويراوح بين 8 و10 حلقات، كما يتسم بطابعه الذي يميل للإثارة والتشويق والغموض.

من الأعمال التي تنتظر العرض مسلسل «عمر أفندي»، الذي قام فريق العمل المشارك فيه بالترويج له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة: أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبوسريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان. وكان العمل يحمل اسم «السرداب»، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي ويتناول مجموعة من الشخصيات تعيش في عصرين مختلفين، ويجد بطل العمل نفسه حائراً بين قصتي حب تجمعه مع حبيبتين في زمنين متباعدين. ويتكون من 10 حلقات، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

كذلك من المنتظر عرض مسلسل «موعد مع الماضي» خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج السوري السدير مسعود، وتأليف محمد المصري، ويشارك في بطولته الفنانون: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، سوسن بدر، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، هدى المفتي، صبا مبارك. ويدور العمل في إطار تشويقي حول تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة في رحلة مليئة بالترقب وأحداث «الأكشن»، ومع كل حلقة يتم طرح تساؤل للمشاهدين حول حقيقة ما حدث طوال تلك السنوات الماضية.

انتهى أيضاً تصوير مسلسل «سراب»، ومن المتوقع عرضه في سبتمبر المقبل، وهو من بطولة: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، دياموند أبوعبود، چيهان الشماشرجي، محمد كيلاني. وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال. ويتكون المسلسل من 10 حلقات وهو مأخوذ عن مسلسل «Seven Types of Ambiguity»، وتدور أحداثه حول حادثة وتأثيرها بعد ذلك على الأبطال. وأوضح فريق العمل أنه يجيب على تساؤلات لم يُجب عليها العمل الأصلي.

ويعود الفنان هاني سلامة ليجتمع مع الفنانة درة في مسلسل جديد بعنوان «الذئب»، وهو يتكون من 10 حلقات أيضاً، ويضم كلاً من الفنانين: ماجد المصري، وهيا فياض، ومحمد القس، وطارق النهري، عن قصة «سنوات التيه» لشاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق، ويتناول شخصية طبيب في مستشفى للأمراض النفسية، يواجه العديد من الصعوبات على الصعيدين الأسرى والعملي.

ويجري حالياً تصوير الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، ليعرض في الفترة المقبلة في الموسم الشتوي، ويتناول حياة بطلته علا عبدالصبور التي تقوم بها الفنانة هند صبري، بعد طلاقها من زوجها الفنان هاني عادل، وتقابل الفنان ظافر العابدين. وهو من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري. ويجمع عدداً من الفنانين منهم: سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي، ياسمينا العبد، وغيرهم.

بينما تستعد الفنانة حنان مطاوع لتصوير مسلسل «هابي هالوين»، وهو من 10 حلقات أيضاً، ويدور في إطار تشويقي، حول جريمة قتل تحدث ليلة الاحتفال بالهالوين، ليبدأ التحقيق لمعرفة القاتل، ويشارك في البطولة الفنانون: محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، هدى الإتربي، عن سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.

ويشهد الـ«أوف سيزون» أيضاً عرض عدد من الأعمال الخليجية الناجحة، أبرزها مسلسل «البيت الملعون» الذي بدأ عرضه أخيراً، وهو من نوعية أعمال الرعب وتدور أحداثه حول التحديات التي تواجه أسرة مكونة من أم وولديها بعدما عاشت المرأة مع زوج مضطرب نفسياً، وتجبرها الظروف على الرحيل عن بيئتها، لكن ما ينتظرها في منزل الطفولة الذي لجأت إليه سيكون أسوأ. ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون: هدى حسين، خالد أمين، جاسم النبهان، أحمد إيراج، ريم أرحمة، ناصر عباس، فرح الصراف، قحطان القحطاني، باسم مغنية، فادي أبي سمرا، وكتبت العمل نجاة حسين، وإخراج محمد جمعة.

كذلك مسلسل «متحف يدي» الذي تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي عند عرضه خلال الأيام الماضية، وهو يدور في قالب من التشويق والإثارة حول متحف فريد من نوعه يمتلك مجموعة من القطع الفنية الغامضة والنادرة. ويشارك في بطولة العمل الفنانون: فوز الشطي، يعقوب عبدالله، عبدالعزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، وعدد آخر من الوجوه الشبابية، والعمل من إخراج علي بدر رضا، ومن تأليف فهد الصالح.