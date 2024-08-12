قتل نفسه بالخطأ أثناء التخلص من القمامة

لقي رجل حتفه عندما أطلق مسدسه النار عليه بالخطأ بعد انزلاقه وهو ينقل القمامة صباحا. وحدد مكتب الفحص الطبي لمقاطعة بيكسار (ولاية تكساس - الولايات المتحدة) هوية الرجل وأسباب الوفاة وفقا لما ذكرته محطة KSAT.

وتوفي هارولد وودرو توماس جونيور قبل الساعة 6 صباحًا بقليل في شقق ستراتون بليس ليس بعيدًا عن طريق جونز مالتسبرجر.

ووفقًا للشرطة، كان توماس يسير إلى حاوية قمامة وهو يحمل قمامته ومسدسًا، عندما انزلق على التل الرطب الموحل، وسقط السلاح الذي كان يحمله وأطلق النار عليه عن طريق الخطأ، وفقًا لشرطة سان أنطونيو، التي كشفت أن الرجل أصيب بجرح طلق ناري في صدره. ونُقل توماس إلى مستشفى المنطقة، حيث توفي لاحقًا.

وقالت شرطة سان أنطونيو إن المحققين عثروا على المسدس لاحقًا بالقرب من أكياس القمامة. وحددت الشرطة أن إطلاق النار كان نتيجة لحادث غريب وسوء الحظ.