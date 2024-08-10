ضبط مهرب مخدرات عنيد مرتين خلال أسبوع واحد في ذات المطار

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الأربعاء الماضي إنها ضبطت مخدرات مع نفس المسافر مرتين في أسبوع واحد في مطار سياتل.

وصادر مسؤولو الجمارك وحماية الحدود عدة كيلوغرامات من الكيتامين والكودايين وغاما هيدروكسي بوتيرات، المعروفة باسم "GHB، وذلك من مسافر دخل الولايات المتحدة من أوروبا ثم حاول العودة بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من السجن، فقط ليتم القبض عليه مرة أخرى حاملا المخدرات في نفس المطار، وفقًا لبيان صحفي.

وتقول الوكالة الفيدرالية إن الرجل البالغ من العمر 43 عامًا وصل لأول مرة في 19 يوليو إلى مطار سياتل تاكوما الدولي في واشنطن قادماً من أمستردام بهولندا، حين تمت إحالته للتفتيش الثانوي.

وأثناء فحص أمتعته، اكتشف ضباط الجمارك وحماية الحدود أكثر من 12 رطلاً من الكيتامين (حوالي خمسة كيلوغرامات) في شكل سائل ومسحوق، وحوالي رطلين من الكودايين (حوالي كيلو واحد) وحوالي ثلاث أونصات (أقل من مئة غرام) من GHB ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من دفع الكفالة، شوهد الراكب الذي لم يتم التعرف عليه كمواطن أمريكي، مرة أخرى في المطار وهو يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لندن عندما عثر ضباط الجمارك وحماية الحدود على كميات من الكيتامين بحوزته.

ومجددا تم القبض عليه وتسليمه إلى إدارة شرطة ميناء سياتل وفقا لما ذكرته وكالة يو بي آي، حيث يواجه الآن تهمة حيازة الممنوعات بقصد التجارة بموجب قانون ولاية واشنطن.