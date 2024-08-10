أم تدق مسمارا في جسد ابنتها والأسباب مجهولة

قبضت الشرطة على أم من فلوريدا بعد أن استخدمت مفك براغي كهربائي لدق مسمار في جسد ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، دون وجود أسباب واضحة لذلك.

وتم القبض على جاكلين جوزشينسكي، 40 عامًا، يوم الجمعة واتهامها بإساءة معاملة الأطفال بعد الحادث الذي وقع في 20 يوليو.

ووفقًا لمحطة فوكس أورلاندو فإن إفادة الاعتقال تشير إلى أن جوزشينسكي كانت برفقة ثلاثة أطفال يعلقون إطارات صور عندما اقتربت الأم من ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا وسألتها، "هل تعرضت لذلك من قبل؟" وقبل أن تجيب الفتاة قامت الأم بوضع مفك براغي كهربائي على ظهر ابنتها وضغطت على الزناد، ليخترق المسمار جسد البنت، وفقًا لما قالته الشرطة.

وأشارت الإفادة إلى أن "البرغي كان عالقًا في جسد الضحية حتى أخرجته"، مضيفة أن الفتاة لا تزال تحمل علامة مرئية على في مكان الثقب.

وفيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الحادث، أُطلق سراح جوستشينسكي من سجن مقاطعة بينيلاس بعد دفع كفالة قدرها 25000 دولار، وفقًا لسجلات السجن عبر الإنترنت.