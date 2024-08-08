شاب يسعى لرقم قياسي بالتحليق منفرداً إلى 7 قارات.. لهدف نبيل

يسعى أميركي - صيني في الـ19 من العمر إلى أن يصبح أصغر شخص يُحلّق منفرداً بطائرة إلى القارات السبع، في مهمة تهدف أيضاً إلى جمع تبرعات لأبحاث سرطان الأطفال.

وبدأ إيثان قوه، مهمته في مايو بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي الأميركية. وتوقف مرات عدة ليلاً، وزار سبع دول للوصول إلى مدينة جنيف السويسرية، أول من أمس، قبل أن يحلق باتجاه هيراكليون في اليونان.

وتتمثل خطة قوه في قطع مسافة 80 ألف كيلومتر على مدار 100 يوم، مع توقف في 60 دولة.

ويأمل أن يؤدي الاهتمام بالرحلة إلى حشد التبرعات، وجمع ما يصل إلى مليون دولار لأبحاث السرطان، وهو طموح نبع من إصابة ابن عمه بسرطان الدم في مرحلة متأخرة.

ودفع هذا الأمر إيثان قوه إلى التواصل مع مستشفى سانت جود لأبحاث سرطان الأطفال، ومقره ممفيس. وقال: «توصلنا إلى فكرة.. كيف يمكننا العمل معاً على هذا الأمر، وكيف يمكننا أن نجعل هذا العالم مكاناً أفضل».

وحتى الآن جمع قوه نحو 20 ألف دولار، لكنه مقتنع بأنه سيجذب مزيداً من التبرعات.